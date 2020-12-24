Çin’in çelik çubuk ihracatı Kasım ayında %24,8 düşerken, filmaşin ihracatı %14,5 arttı

Perşembe, 24 Aralık 2020 14:28:41 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Kasım ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %24,8 ve aylık %4,26 düşüşle 450.000 mt seviyesinde yer aldı. Yine de, Türkiye ve Orta Doğu menşeli inşaat demiri için oldukça yüksek teklifler verilmesi nedeniyle, Aralık ayında Asya’da Çin çıkışlı inşaat demiri talebi arttı. Bu durum, Şubat-Mart döneminde Çin’in çubuk sevkiyatlarını artırabilir.

Aynı ayda ülkenin filmaşin ihracatı yıllık %14,5 ve aylık %8 artışla 190.000 mt seviyesinde olurken, köşebent ihracatı yıllık %21,9 ve aylık %11,8 artışla 250.000 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında, yurt dışında uzun mamul talebindeki iyileşme Çinli ihracatçıları canlandırırken, yerel piyasada söz konusu talep normal seviyelerde seyretti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %30,6 düşüşle 6,27 milyon mt olurken, filmaşin ihracatı ise yıllık %2,2 düşüşle 1,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, Çin’in köşebent ihracatı yıllık %13,7 düşüşle 2,59 milyon mt seviyesinde yer aldı.