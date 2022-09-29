Çin’in Anhui eyaletinde 924 projenin inşası 28 Eylül’de başladı

Perşembe, 29 Eylül 2022 10:41:21 (GMT+3) | Şanghay

28 Eylül’de, Çin’in Anhui eyaletinde 924 büyük projenin inşaatına başlandı ve projelere toplam 802,69 milyar RMB (113 milyar $) yatırım yapılırken, yıllık toplam yatırım 69,94 milyar RMB (9,8 milyar $) seviyesine ulaşacak.

Ayrıca, 348 başlıca projenin her birine yönelik yatırım 500 milyon RMB’nin (70,3 milyon $) üzerinde yer alıyor.

Projeler imalat, altyapı ve diğer endüstrileri kapsarken, imalat projelerine yönelik yatırım toplam yatırımın %53,5’ini oluşturdu.

Projelerin inşasına başlanması, eyaletteki çelik talebinin yılın kalanı boyunca iyileşebileceğine işaret ediyor.

1$ = 7,1102 RMB