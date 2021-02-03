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Çin’in 40 şehrinde ortalama arazi satış fiyatları Ocak ayında %0,5 düştü

Çarşamba, 03 Şubat 2021 12:18:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay merkezli bir gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House'un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel hükümetler tarafından Çin’in 40 büyük şehrinde müteahhitlere verilen ortalama arazi satış fiyatları Ocak ayında aylık bazda %0,5 düşüş fakat yıllık bazda %4,6 artışla 4.877 RMB/m2 (754$/m2) oldu.

Bununla birlikte, Ocak ayında söz konusu 40 şehirde yapılan toplam arazi satışı aylık %64 düşüş ve yıllık %7 artışla 40,01 milyon m2 olurken, bu satışlardan elde edilen gelir aylık %51 düşüş ve yıllık %30 artışla 233,5 milyar RMB (36,1 milyar $) seviyesinde yer aldı.

CRIC analisti Shen Xin, Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle Çin’in 40 büyük şehrinde yapılan arazi satışlarının Şubat ayında aylık bazda düşüş kaydedeceğini söyledi. Ancak satışların Covid-19 salgını nedeniyle yıllık bazda artış göstermesi bekleniyor.

Buna ek olarak, Şanghay, Shenzhen ve Hangzhou oldukça artan konut fiyatlarını kontrol altına almak adına düzenleyici politikalarını güncelledi. Shen Xin, emlak sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde düşüş göstermesini beklediğini söyledi.

1$ = 6,4669 RMB


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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