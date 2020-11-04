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Çin’in 40 şehrinde ortalama arazi satış fiyatları Ekim ayında %2,5 düştü

Çarşamba, 04 Kasım 2020 15:51:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay merkezli bir gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House'un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel hükümetler tarafından Çin’in 40 büyük şehrinde müteahhitlere verilen ortalama arazi satış fiyatları Ekim ayında aylık bazda %2,5 düşüşle 5.665 RMB/m2 (848,4$/m2) oldu.

Arazi satışlarına yönelik bir düzenleme Temmuz ayında yürürlüğe girmişti. Ekim ayında, yeni konut satışları Çin’in 40 şehrinde aylık %3 düşerken, yıllık %12 arttı.

Eylül ve Ekim aylarının gayrimenkul piyasası açısından geleneksel canlı sezon olduğu belirtilirken, daha katı kredi politikası ve düzenleyici politikaların piyasayı olumsuz etkilediği görülüyor.

Arazi satışlarının önümüzdeki dönemde düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

1$ = 6,9803 RMB


Etiketler: Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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