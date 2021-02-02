Çin’in 100 büyük şehrinde ortalama yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,37 arttı

Salı, 02 Şubat 2021 16:06:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları aylık bazda %0,37 artışla metrekare başına 15.853 RMB (2.450$/m2) seviyesinde kaydedildi ve bu artış hızı Aralık ayında kaydedilen yıllık artış oranından 0,12 puan daha hızlı oldu. Yıllık bazda ise %3,56 artış kaydetti ve bu artış oranı Aralık ayının yıllık artış oranından 0,1 puan daha yüksek.

Öte yandan, ülkede 100 büyük şehirde ikinci el konut fiyatları aylık %0,32 artışla 15.542 RMB/m2 (2.402$/m2) oldu, bu artış Aralık ayına kıyasla 0,04 puan daha fazlaydı. Yıllık bazda ise %3,22 artış kaydetti ve bu artış oranı Aralık ayının yıllık artış oranından 0,24 puan daha yüksek.

CIA’nın araştırma direktörü Cao Jingjing, ülkenin farklı bölgelerinde göçmen işçilerin 11-17 Şubat tarihleri arasındaki Çin Yeni Yılı tatilini çalıştıkları yerde geçirmelerine karar verilmesinin memleketlerindeki konut satışlarını olumsuz etkileyeceğini ve bunun işçilerin bulunduğu şehirlerde konut fiyatlarının artmasına neden olacağını söyledi.

Ocak ayında, Şanghay, Hangzhou ve Shenzhen dahil birinci ve ikinci kademe şehirlerde konut fiyatlarındaki sert yükselişi hafifletmek için bazı tedbirler alındı.