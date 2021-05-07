Çin’in 100 büyük şehrinde ortalama yeni konut fiyatları Nisan ayında arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 12:14:33 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları yıllık %4,05 artışla metrekare başına 15.952 RMB (2.466$/m2) seviyesinde kaydedildi, bu artış hızı, Mart ayında kaydedilen yıllık artış oranından 0,02 puan daha yavaş oldu.

Aylık bazdaki artış ise %0,23 ile Mart ayının aylık artış oranından 0,03 puan daha fazla oldu.

Nisan ayında, Çin’de yeni konut fiyatları aylık bazda 77 şehirde artış ve 20 şehirde düşüş gösterirken, fiyatlar 3 şehirde yatay seyretti.

Söz konusu ayda, ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları yıllık %3,58 artışla 15.732 RMB/m2 (2.432$/m2) oldu. Bu artış, Mart ayının yıllık artış oranına kıyasla 0,1 puan daha yüksek olurken, aylık %0,5 artış kaydetti ve bu artış oranı Mart ayının aylık artış oranından 0,06 puan daha hızlı oldu.

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, konut fiyatlarında artış görülen Guangzhou, Hefei, Ningbo, Dongguan ve Nantong şehirleriyle görüşme yaptı. Bakanlık, bu beş şehirden, arsa ve konut fiyatları ile alıcıların beklentilerini dengelemeye yönelik sorumluluk üstlenmesini istedi. Öte yandan, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, uzun süreli ikamet edenlerin sayısının 3 milyonun altına kaldığı şehirlerden hane halkını kaydetmeye yönelik zorunluluğun tamamen kaldırılmasını istedi. Bu durum, vatandaşların ev alırken daha iyi seçeneklere yönelmesini sağlayacak. Ayrıca, merkezi hükümet büyük şehirlerden, müteahhitlerin teklif vermesi için değeri yüksek arazileri ihaleye açmasını istedi. Bu sayede, konut arzı artırılacak ve konut fiyatlarındaki hızlı artış kontrol altına alınacak.

1$ = 6,4678 RMB