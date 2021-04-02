Çin’in 100 büyük şehrinde ortalama yeni konut fiyatları Mart ayında %4,07 arttı

Cuma, 02 Nisan 2021 14:37:08 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli bir gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları yıllık bazda %4,07 artışla metrekare başına 15.916 RMB (2.427$/m2) seviyesinde kaydedildi ve bu artış hızı Şubat ayında kaydedilen yıllık artış oranından 0,06 puan daha hızlı oldu. Aylık bazda ise %0,2 artış kaydetti ve bu artış oranı Şubat ayının aylık artış oranıyla aynı seviyede yer aldı.

Mart ayında, Çin’de yeni konut fiyatları aylık bazda 76 şehirde artış ve 23 şehirde düşüş gösterirken, fiyatlar bir şehirde yatay seyretti.

Söz konusu ayda, ülkede 100 büyük şehirde ikinci el konut fiyatları yıllık %3,48 artışla 15.654 RMB/m2 (2.387$/m2) oldu, bu artış Şubat ayının yıllık artış oranına kıyasla 0,18 puan daha yüksekti. Aylık bazda ise %0,44 artış kaydetti ve bu artış oranı Şubat ayının aylık artış oranından 0,16 puan daha yavaş oldu.

Çin hükümeti, konutların yatırım yapmak yerine içinde yaşamak için olduğunu ısrarla vurguladı ve oldukça hareketli olan emlak sektörünü kontrol altına almak için bazı önlemler yayımladı. Hükümet, ortalama konut fiyatlarını dengelemek amacıyla krediye ve konut almaya yönelik katı önlemler getirdi.