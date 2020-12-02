Çin’in 100 büyük şehrinde ortalama yeni konut fiyatları Kasım ayında %3,63 arttı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 12:08:56 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli bir gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’un gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları yıllık bazda %3,63 artışla metrekare başına 15.755 RMB (2.391$/m2) seviyesinde kaydedildi ve bu artış hızı Ekim ayında kaydedilen yıllık artış oranından 0,11 puan daha hızlı oldu.

Kasım ayında, 10 başlıca şehir olan Pekin, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, Nankin, Hangzhou, Tianjin, Vuhan ve Chengdu’da konut fiyatları yıllık bazda %0,42 artış göstererek metrekare başına 28.441 RMB (4.316$/m2) olurken, bu artış Ekim ayında kaydedilen artış oranından 0,07 puan daha yavaş oldu.

Ortalama yeni konut fiyatları birinci kademe şehirlerde aylık %0,37 artış gösterirken, ikinci kademe şehirlerde aylık %0,31 artış gösterdi. Üçüncü kademe şehirlerde ise ortalama konut fiyatları aylık %0,26 arttı.