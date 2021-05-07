Çin’deki yeni çelik kapasitesi programı daha katı uygulanacak

Cuma, 07 Mayıs 2021 16:29:15 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı, 1 Haziran’da uygulamaya girecek yeni çelik kapasitesi programını açıkladı. Söz konusu programla birlikte kapasite fazlasının ve hava kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Yeni programa göre, Pekin, Tianjin, Hebei eyaleti, Yangtze Nehri bölgesi, Pearl Nehri bölgesi, Fen-wei ile Hebei, Henan, Shanxi ve Shandong eyaletlerindeki bazı şehirler (Shijiazhuang, Tangshan ve Langfang vb.) gibi başlıca bölgelerde çelik üretim kapasitesinin artırılmasına izin verilmeyecek. Bununla birlikte, kontrol hedefini karşılayamayan eyalet, şehir ve bölgeler, diğer bölgelerden kapasite değişimlerini kabul edemeyecek. Başlıca bölgeler için kapasite değişim oranı 1,25:1 ile 1,5:1 aralığında değişecek. Bu da 1 milyon mt ham çelik kapasitesi eklemek isteyen bir üreticinin 1,5 milyon mt kapasiteyi devreden çıkarması gerekeceği anlamına geliyor. Bu daha önce 1,25 milyon mt seviyesinde yer alıyordu.

Kapasite değişim oranlarının yanı sıra yeni programın uygulanacağı bölge sayısı da artırıldı. Söz konusu programın açıklandığı 2018 yılından bu yana, Pekin, Tianjin, Hebei, Yangtze Nehir bölgesi ve Pearl Nehir bölgesinde kapasite değişim oranı 1,25:1 seviyesindeydi, yeni kurallar daha fazla şehir ve eyalette geçerli olacak.

Yeni kapasite değişim programının elektrik ark ocakları kurulumunu teşvik etmesi bekleniyor. Bunun, önümüzdeki 5 yıl içinde Çin’de hurda tüketimini artıracağı düşünülüyor.