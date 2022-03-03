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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Şubat’ta %0,03 arttı

Perşembe, 03 Mart 2022 11:04:37 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen %0,01 düşüşe kıyasla aylık %0,03 ve yıllık %1,89 artışla 16.184 RMB/m2 (2.569$/m2) seviyesinde kaydedildi. Yıllık bazdaki artış, Ocak ayında kaydedilene kıyasla 0,17 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,14 ve yıllık %2,72 artışla 16.009 RMB/m2 (2.541$/m2) seviyesine yer aldı. Ocak ayında ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,08 düşüş kaydetmişti. Yıllık bazdaki artış Ocak ayında kaydedilene kıyasla 0,14 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,3016 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »

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