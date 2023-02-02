Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ocak’ta %0,02 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 11:08:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ocak ayında aylık %0,02 ve yıllık %0,03 düşüşle 16.174 RMB/m2 (2.409,4$/m2) seviyesinde kaydedildi. Aralık ayına kıyasla, Ocak ayında kaydedilen aylık bazdaki düşüş 0,06 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,11 ve yıllık %0,81 düşüşle 15.858 RMB/m2 (2.362,3$/m2) seviyesinde yer aldı. Aralık ayına kıyasla, Ocak ayında kaydedilen aylık bazdaki düşüş 0,11 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,713 RMB