﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ocak’ta %0,02 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 11:08:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ocak ayında aylık %0,02 ve yıllık %0,03 düşüşle 16.174 RMB/m2 (2.409,4$/m2) seviyesinde kaydedildi. Aralık ayına kıyasla, Ocak ayında kaydedilen aylık bazdaki düşüş 0,06 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,11 ve yıllık %0,81 düşüşle 15.858 RMB/m2 (2.362,3$/m2) seviyesinde yer aldı. Aralık ayına kıyasla, Ocak ayında kaydedilen aylık bazdaki düşüş 0,11 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,713 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları Pazartesi günkü artışın ardından istikrarlı bir şekilde düşüyor

02 Şub | Hurda ve Hammadde

Primetals Çinli Tisco’nun çelik tesisinin süreç optimizasyon sistemini yeniledi

02 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları hafifçe yükseldi

02 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Fushun Special Steel 2022’de net kârının %68-78 düşmesini bekliyor

02 Şub | Çelik Haberler

Çin’in paslanmaz ham çelik üretimi 2022’de %2,02 düştü

02 Şub | Çelik Haberler

Çin’de ağır kamyon satışları Ocak ayında %53 düştü

02 Şub | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 1 Şubat 2023

01 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları arttı

01 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Arzın azalması Çin’de yerel hurda fiyatlarını destekledi

01 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları tatilin ardından hafifçe arttı

01 Şub | Yassı Ürünler ve Slab