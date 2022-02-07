Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ocak’ta %0,01 düştü

Pazartesi, 07 Şubat 2022 17:11:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları, bu yılın Ocak ayında aylık %0,01 düşüşle ve yıllık %2,06 artışla 16.179 RMB/m2 (2.545$/m2) seviyesinde kaydedildi. Yıllık bazdaki artış, Aralık ayında kaydedilene kıyasla 0,38 puan, aylık artış ise 0,01 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,08 düşüşle ve yıllık %2,86 artışla 15.987 RMB/m2 (2.514,5$/m2) seviyesine yer aldı. Aylık bazdaki artış Aralık ayında kaydedilene kıyasla 0,01 puan, yıllık bazdaki artış ise 0,69 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,358 RMB