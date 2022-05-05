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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Nisan’da %0,02 arttı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 10:09:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Nisan ayında aylık %0,02 ve yıllık %1,51 artışla 16.193 RMB/m2 (2.468$/m2) seviyesinde kaydedildi. Mart ayına kıyasla, Nisan ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,21 puan ve aylık bazdaki artış da 0,01 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,03 ve yıllık %0,09 artışla 16.032 RMB/m2 (2.444$/m2) seviyesine yer aldı. Mart ayına kıyasla, Nisan ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,47 puan ve aylık bazdaki artış ise 0,09 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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