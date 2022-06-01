Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Mayıs’ta %0,03 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Mayıs ayında aylık %0,03 ve yıllık %1,2 artışla 16.198 RMB/m2 (2.432$/m2) seviyesinde kaydedildi. Nisan ayına kıyasla, Mayıs ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,31 puan daha yavaş ve aylık bazdaki artış da 0,01 puan daha yüksek oldu.
Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,01 düşüş ve yıllık %1,39 artışla 16.030 RMB/m2 (2.407$/m2) seviyesine yer aldı. Nisan ayına kıyasla, Mayıs ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,52 puan daha yavaş olurken, Nisan ayında aylık %0,03 artış görülmüştü.