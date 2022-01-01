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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Kasım’da düşüşe geçti

Yeni konut fiyatları, Kasım ayında, aylık bazda 29 şehirde artış ve 68 şehirde düşüş gösterirken, fiyatlar 3 şehirde yatay ...

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