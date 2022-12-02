Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Kasım’da %0,06 düştü

Cuma, 02 Aralık 2022 11:25:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,06 düşüş ve yıllık %0,04 artışla 16.190 RMB/m2 (2.273$/m2) seviyesinde kaydedildi. Ekim ayına kıyasla, Kasım ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,02 puan daha yavaş ve aylık bazdaki düşüş ise 0,05 puan daha yüksek oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,21 ve yıllık %0,64 düşüşle 15.911 RMB/m2 (2.234$/m2) seviyesine yer aldı. Ekim ayına kıyasla, Kasım ayında kaydedilen yıllık bazdaki düşüş 0,13 puan ve aylık bazdaki düşüş ise 0,05 puan daha yüksek oldu.