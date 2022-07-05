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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Haziran’da %0,04 arttı

Salı, 05 Temmuz 2022 09:21:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Haziran ayında aylık %0,04 ve yıllık %0,88 artışla 16.205 RMB/m2 (2.419$/m2) seviyesinde kaydedildi. Mayıs ayına kıyasla, Haziran ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,32 puan ve aylık bazdaki artış da 0,01 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,02 düşüş ve yıllık %0,87 artışla 16.026 RMB/m2 (2.392$/m2) seviyesine yer aldı. Mayıs ayına kıyasla, Haziran ayında kaydedilen yıllık bazdaki artış 0,52 puan daha yavaş olurken, aylık bazdaki artış 0,01 puan daha yüksek oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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