Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Eylül ayında %0,02 düştü

Pazartesi, 10 Ekim 2022 12:01:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Eylül ayında aylık %0,02 düşüşle ve yıllık %0,15 artışla 16.200 RMB/m2 (2.282$/m2) seviyesinde kaydedildi. Ağustos ayında ortalama yeni konut fiyatları aylık %0,01 düşmüştü. Eylül ayında kaydedilen yıllık artış ise bir önceki aya kıyasla 0,17 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,13 ve yıllık %0,39 düşüşle 15.970 RMB/m2 (2.249$/m2) seviyesine yer aldı. Aynı ayda kaydedilen yıllık düşüş bir önceki aya kıyasla 0,27 puan daha yüksek oldu.