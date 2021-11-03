﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ekim’de %0,09 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 12:17:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ekim ayında, aylık %0,09 ve yıllık %3,08 artışla 16.189 RMB/m2 (2.529,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Aylık bazdaki artış, Eylül ayında kaydedilen aylık artışa kıyasla 0,05 puan, yıllık bazdaki artış ise Eylül ayında kaydedilen yıllık artışa kıyasla 0,32 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,04 düşüşle ve yıllık %4,04 artışla 16.026 RMB/m2 (2.504$/m2) seviyesine yer aldı. Ortalama ikinci el konut fiyatları, 2020 yılının Haziran ayından bu yana ilk defa aylık bazda düşüş kaydetti. Yıllık bazdaki artış, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 0,34 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,4079 RMB


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  inşaat  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Kas

Handan 1-7 Kasım tarihleri arasında üretim kısıtlamalarını sıkılaştıracak
01 Kas

Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi üretim kısıtlamaları ve cansız talep nedeniyle Ekim’de düştü
22 Eki

Çin’de 51.200 eski mahallede Ocak-Eylül döneminde kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı
20 Eki

NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Eylül ayında değişmedi
19 Eki

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde yavaşladı