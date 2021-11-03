Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ekim’de %0,09 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 12:17:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ekim ayında, aylık %0,09 ve yıllık %3,08 artışla 16.189 RMB/m2 (2.529,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Aylık bazdaki artış, Eylül ayında kaydedilen aylık artışa kıyasla 0,05 puan, yıllık bazdaki artış ise Eylül ayında kaydedilen yıllık artışa kıyasla 0,32 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,04 düşüşle ve yıllık %4,04 artışla 16.026 RMB/m2 (2.504$/m2) seviyesine yer aldı. Ortalama ikinci el konut fiyatları, 2020 yılının Haziran ayından bu yana ilk defa aylık bazda düşüş kaydetti. Yıllık bazdaki artış, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 0,34 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,4079 RMB