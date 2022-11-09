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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ekim ayında %0,01 düştü

Çarşamba, 09 Kasım 2022 11:27:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık %0,01 düşüşle ve yıllık %0,06 artışla 16.199 RMB/m2 (2.245$/m2) seviyesinde kaydedildi. Eylül’e kıyasla aylık bazdaki düşüş 0,01 puan ve yıllık bazdaki artış da 0,09 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,16 ve yıllık %0,51 düşüşle 15.945 RMB/m2 (2.209$/m2) seviyesine yer aldı. Eylül ayına kıyasla, aylık bazdaki düşüş 0,03 puan ve yıllık bazdaki düşüş ise 0,12 puan daha yüksek oldu.

1$ = 7,2189 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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