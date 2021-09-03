Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ağustos ayında %0,2 arttı

Cuma, 03 Eylül 2021 14:42:54 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’a bağlı gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’deki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık %0,2 ve yıllık %3,51 artışla metrekare başına 16.152 RMB/m2 (2.500$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Aylık bazdaki artış, Temmuz ayında kaydedilen aylık artışa kıyasla 0,15 puan, yıllık bazdaki artış ise Temmuz ayında kaydedilen yıllık artışa kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

Ülkede yeni konut fiyatları Ağustos ayında aylık bazda 68 şehirde artış ve 30 şehirde düşüş gösterirken, fiyatlar 2 şehirde yatay seyretti.

Söz konusu ayda, ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,34 ve yıllık %4,44 artışla 16.011 RMB/m2 (2.478,5$/m2) seviyesine yükseldi. Aylık bazdaki artış, Temmuz ayında kaydedilen aylık artış oranına kıyasla 0,09 puan daha yavaş oldu. Yıllık bazdaki artış ise Temmuz ayına kıyasla 0,18 puan daha hızlı oldu.

Çin merkezi hükümetinin ve eyalet hükümetlerinin, gayrimenkul piyasasındaki gelişimi yakından takip ettiği bildirildi. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte, gayrimenkul piyasasına yönelik kontrollerin daha ileri ve kapsamlı olması beklenirken, konut fiyatlarının gelecekte yatay seyredebileceği belirtildi.