Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ağustos ayında %0,01 düştü

Perşembe, 01 Eylül 2022 11:34:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ağustos ayında aylık %0,01 düşüşle ve yıllık %0,32 artışla 16.203 RMB/m2 (2.354,4$/m2) seviyesinde kaydedildi. Temmuz ayında ortalama yeni konut fiyatları aylık %0,01 düşmüştü. Ağustos ayında kaydedilen yıllık artış ise bir önceki aya kıyasla 0,20 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan söz konusu ayda ülkede 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,13 ve yıllık %0,12 düşüşle 15.991 RMB/m2 (2.323,6$/m2) seviyesine yer aldı. Aynı ayında kaydedilen aylık artış bir önceki aya kıyasla 0,4 puan daha hızlı oldu.