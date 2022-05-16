﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de yuan cinsinden verilen kredi miktarı Nisan ayında 645,4 milyar RMB oldu

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 11:10:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede yuan cinsinden verilen kredi miktarı bu yılın Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 823,1 milyar RMB (121 milyar $) düşüşle 645,4 milyar RMB (94,9 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, M2 geniş para arzı yıllık %10,5 artışla 249,97 trilyon RMB (36,8 trilyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış Mart ayında kaydedilen artış oranına kıyasla 0,8 puan daha hızlı oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla sosyal finansman hacmi, Mart ayı artış oranına kıyasla 0,4 puan daha az olan yıllık bazda %10,2 veya 910,2 milyar RMB (133,9 milyar $) artışla 326,46 trilyon RMB (48 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Aylık bazda ise, bu yılın Nisan ayında sosyal finansman hacmindeki artış Mart ayındaki 4,65 trilyon RMB seviyesindeki artış göz önünde alındığında ciddi anlamda azalmış oldu ve bu durum reel ekonomide finansman talebinin yetersiz olduğunu gösteriyor.

2022 yılında toplam 3,65 trilyon RMB değerinde özel tahvil ihraç edilecek. Bunun 1,35 trilyon RMB’si yılın ilk çeyreğinde ihraç edildi ve geriye 2,3 trilyon RMB değerinde özel tahvil kaldı. Önceki yıllar göz önüne alındığında, yeni özel tahvillerin %80’i yılın ikinci çeyreğinde ihraç edilecek, bu da Nisan-Haziran dönemi için 1,57 trilyon RMB özel tahvil olacağı anlamına geliyor. Bazı yerel hükümetler tahvillerini Mayıs-Haziran döneminde ihraç edeceği için, hükümetin söz konusu döneme yönelik borcu 1 trilyon RMB’yi geçecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu ekonomi 

Benzer haberler

18 Nis

Çin zorunlu karşılık oranını 25 Nisan tarihinde 0,25 puan düşürecek
12 Nis

Çin’de yuan cinsinden verilen kredi miktarı Mart ayında 2,12 trilyon RMB oldu
09 Şub

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2022’de %5,5 büyüyecek
30 Ara

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası önümüzdeki yıl %5-5,5 büyüyecek
07 Ara

Çin finansal kurumlar için zorunlu karşılık oranını 15 Aralık’ta düşürecek
07 Ara

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2022’de %5,3 artacak
12 Tem

Çin zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz’da düşürecek
16 Haz

Çin ekonomik kalkınma için toplamda 4,47 milyar RMB fon sağladı
12 May

PBOC: Küresel emtia fiyatları artmaya devam edebilir
27 Nis

CASS: Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2021’de %8 artacak