Çin’de yuan cinsinden verilen kredi miktarı Mart ayında 2,12 trilyon RMB oldu

Salı, 12 Nisan 2022 11:14:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede yuan cinsinden verilen kredi miktarı bu yılın Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 395,1 milyar RMB (62 milyar $) artışla 2,12 trilyon RMB (330 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, M2 geniş para arzı yıllık %9,7 artışla 249,77 trilyon RMB (39,3 trilyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış Şubat ayında kaydedilen artış oranına kıyasla 0,5 puan ve bir önceki yılın Mart ayında kaydedilen artış oranına kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla sosyal finansman hacmi bir önceki ay kaydedilen 1,19 trilyon RMB’ye kıyasla 4,65 trilyon RMB (730 milyar $) ve yıllık %10,6 artışla 325,64 trilyon RMB (51,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.