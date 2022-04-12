﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de yuan cinsinden verilen kredi miktarı Mart ayında 2,12 trilyon RMB oldu

Salı, 12 Nisan 2022 11:14:28 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede yuan cinsinden verilen kredi miktarı bu yılın Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 395,1 milyar RMB (62 milyar $) artışla 2,12 trilyon RMB (330 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, M2 geniş para arzı yıllık %9,7 artışla 249,77 trilyon RMB (39,3 trilyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış Şubat ayında kaydedilen artış oranına kıyasla 0,5 puan ve bir önceki yılın Mart ayında kaydedilen artış oranına kıyasla 0,3 puan daha hızlı oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla sosyal finansman hacmi bir önceki ay kaydedilen 1,19 trilyon RMB’ye kıyasla 4,65 trilyon RMB (730 milyar $) ve yıllık %10,6 artışla 325,64 trilyon RMB (51,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu ekonomi 

Benzer haberler

09 Şub

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2022’de %5,5 büyüyecek
30 Ara

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası önümüzdeki yıl %5-5,5 büyüyecek
07 Ara

Çin finansal kurumlar için zorunlu karşılık oranını 15 Aralık’ta düşürecek
07 Ara

Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2022’de %5,3 artacak
12 Tem

Çin zorunlu karşılık oranını 15 Temmuz’da düşürecek
16 Haz

Çin ekonomik kalkınma için toplamda 4,47 milyar RMB fon sağladı
12 May

PBOC: Küresel emtia fiyatları artmaya devam edebilir
27 Nis

CASS: Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2021’de %8 artacak
11 Mar

Çinli bankaların verdikleri kredi miktarı Şubat ayında 1,36 trilyon RMB oldu
05 Mar

Çin 2021’de %6’nın üstünde büyüme hedefliyor