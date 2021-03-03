Çin’de yerel perakende beyaz eşya satışları 2020’de %11,3 düştü

Çarşamba, 03 Mart 2021 11:53:57 (GMT+3) | Şanghay

All View Cloud tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılında Çin’de yerel perakende beyaz eşya satışları yıllık %11,3 düşüşle 705,6 milyar RMB (109 milyar $) oldu. 2020’de hepsi yıllık bazda olmak üzere, klima satışları %21,9, renkli televizyon satışları %11,7, mutfak aleti satışları %7,7 ve çamaşır makinesi satışları da %6,2 düşüş gösterdi. Ancak, bulaşık makinesi, mikro dalga fırın, elektrikli süpürge, elektrikli ısıtıcı ve akıllı tuvalet satışları yıllık bazda artış kaydetti. Örneğin, bulaşık makinesi ve mikro dalga fırın satışları yıllık bazda sırasıyla %25,3 ve %45,4 artış gösterdi.

2020 yılında Çin’in beyaz eşya ihracatı, Covid-19 salgınının ülkede etkili bir şekilde kontrol edilmesi, yurt dışı pazarlarını olumsuz etkilemesi ve Çin’in sistemli beyaz eşya tedarik zinciri sayesinde yıllık %14,2 artışla 3,39 milyar adet seviyesinde yer aldı.