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Çin’de yerel hükümetlerin arazi satışlarından elde ettiği gelir Mart ayında %26 arttı

Cuma, 02 Nisan 2021 12:03:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay merkezli gayrimenkul araştırma enstitüsü Centaline Group’a göre, bu yılın Mart ayında Çin’deki yerel hükümetlerin 50 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %26 artışla 702,1 milyar RMB (107 milyar $) gelir elde edildi.

Söz konusu ayda, arazi satışlarından en yüksek geliri 90 milyar RMB (13,7 milyar $) ile Şanghay eyalet hükümeti elde ederken, Şanghay’ı 70 milyar RMB (10,7 milyar $) ile Hangzhou ve 30 milyar RMB (4,6 milyar $) ile Guangzhou takip etti.

1$ = 6,5649 RMB


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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