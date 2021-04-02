Çin’de yerel hükümetlerin arazi satışlarından elde ettiği gelir Mart ayında %26 arttı

Cuma, 02 Nisan 2021 12:03:53 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli gayrimenkul araştırma enstitüsü Centaline Group’a göre, bu yılın Mart ayında Çin’deki yerel hükümetlerin 50 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %26 artışla 702,1 milyar RMB (107 milyar $) gelir elde edildi.

Söz konusu ayda, arazi satışlarından en yüksek geliri 90 milyar RMB (13,7 milyar $) ile Şanghay eyalet hükümeti elde ederken, Şanghay’ı 70 milyar RMB (10,7 milyar $) ile Hangzhou ve 30 milyar RMB (4,6 milyar $) ile Guangzhou takip etti.

1$ = 6,5649 RMB