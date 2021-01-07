Çin’de yerel hükümetlerin arazi satışlarından elde ettiği gelir 2020’de %18 yükseldi

Perşembe, 07 Ocak 2021 13:42:21 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli gayrimenkul araştırma enstitüsü Centaline Group’a göre, 2020 yılında yerel hükümetlerin 50 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %18 artışla 4,2 trilyon RMB (650 milyar $) gelir elde edildi.

Özellikle de, Şanghay, Hangzhou, Guangzhou ve Nanjing’deki arazi satışlarından elde edilen gelir 200 milyar RMB’nin (31 milyar $) üzerinde kaydedilirken, Pekin, Wuhan, Ningbo, Foshan, Chengdu, Chongqing, Suzhou, Xi’an, Shenzhen ve Tianjin’deki arazi satışlarından 100 milyar RMB’nin (15,5 milyar $) üzerinde gelir elde edildi.