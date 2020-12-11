Çin’de yerel hükümetlerin 50 şehirde arazi satışlarından elde ettiği gelir Ocak-Kasım döneminde daha hızlı arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 14:53:41 (GMT+3) | Şanghay

Gayrimenkul araştırma enstitüsü Centaline Group’a göre, bu yıl Kasım sonu itibarıyla Çin’deki yerel hükümetlerin 50 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %20,8 artışla 3,67 trilyon RMB (560 milyar $) gelir elde edilerek yeni bir rekor kırıldı. Söz konusu artış oranı, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen artışa kıyasla 17 puan daha yüksek oldu.

Özellikle de, Şanghay, Hangzhou ve Guangzhou’daki arazi satışlarından elde edilen gelir 200 milyar RMB’nin (30,6 milyar $) üzerinde kaydedilirken, Pekin, Nanjing, Wuhan, Ningbo, Foshan, Suzhou, Chengdu ve Chongqing’deki arazi satışlarından 100 milyar RMB’nin (15,3 milyar $) üzerinde gelir elde edildi.

Centaline Group’un baş analisti Zhang Dawei, ekonomik iyileşme ve yüksek fonun, müteahhitlerin arazi alımlarını olumlu etkilediğini söyledi. Örneğin SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 1-27 Kasım döneminde Çin’de ortalama bir arsanın, al-sat yapanların en yüksek teklifi ile ilk teklif edilen fiyat arasındaki fark olan prim oranı, bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artışla %14,7’ye ulaşmıştı. Arazi satışlarındaki yüksek hareketliliğin emlak piyasasındaki iyi performansa katkı sunmaya devam etmesi, bunun da çelik talebini desteklemesi bekleniyor.

1$ = 6,5405 RMB