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Çin’de yeni elektrikli binek araç satışları bu yıl 5,5 milyon adede çıkacak

Salı, 15 Şubat 2022 10:59:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, ülkede perakende yeni elektrikli araç satışlarının 2021 yılında yıllık %170 artışla 2,99 milyon adet seviyesinde yer aldığını belirtti.

Yeni elektrikli araç piyasasına ilişkin olumlu beklentilerden yola çıkan Çinli araç üreticileri bu yıla yönelik üretim ve pazarlama hedeflerini yayımladı. Dongshu ülkedeki yeni elektrikli binek araç satışlarının bu yıl içerisinde yıllık %70 artışla 5,5 milyon adet seviyesine yükselmesine kesin gözüyle baktığını ifade etti.


Etiketler: otomotiv  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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