Çin’de uygulanan sıkı karantina önlemleri nedeniyle navlun oranları daha da artabilir

Cuma, 13 Ağustos 2021 14:56:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin belirli bölgelerinde kötüleşmeye başlayan Covid-19 pandemisi nedeniyle, ülkeye giriş yapan tüm gemiler, yeni karantina önlemleri kapsamında 14 ila 21 gün beklemek zorunda kalacak.

Gecikme günleri, kalkış limanına göre belirlenecek. Şanghay yakınlarında bulunan limanların, en az üç gündür, şimdiye kadar görülen en büyük yoğunlukla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Karantina süreci tamamlanmadan, gemilerin limana giriş yapmalarına izin verilmeyecek. Yeni kural kapsamında limanlarda beklemek zorunda kalan gemiler nedeniyle, limanlardaki yoğunluk daha da arttı. İsmini vermek istemeyen bir piyasa oyuncusu, yakın gelecekte navlun oranlarının yüksek ihtimalle artacağını söyledi. Uluslararası bir tüccar ise, “Söz konusu durum sonucunda, ASEAN çıkışlı kargoların teslimat süresi, seyahat süresi de dahil olmak üzere 28 güne çıktı,” şeklinde konuştu.