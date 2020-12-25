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Çin’de ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımı 2021’de 2,4 trilyon RMB seviyesine ulaşacak

Cuma, 25 Aralık 2020 12:20:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021’de Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarının, 2,4 trilyon RMB (370 milyar $) seviyesine ulaşarak yüksek seviyelerde yer alması bekleniyor.

MOT’a göre, demir yollarında 778 milyar RMB (119 milyar $), kara ve su yollarında 2,54 trilyon RMB (390 milyar $) ve 2.416 kilometrelik yüksek hızlı demir yolu dahil toplam 4,585 kilometre demiryolunda 105 milyar RMB (16,1 milyar $) yatırım dahil olmak üzere, 2020 yılında Çin'de sabit varlık yatırımlarının 3,42 trilyon RMB (524 milyar $) olması bekleniyor.

1$ = 6,5333 RMB


Etiketler: yatırım  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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