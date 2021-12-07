Çin’de ticari konut satışları 2022’de düşecek, fiyatlar %2-3,5 artacak

Salı, 07 Aralık 2021 14:32:46 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay merkezli gayrimenkul işlemleri hizmeti sağlayıcısı E-House’a bağlı gayrimenkul araştırma enstitüsü CRIC tarafından yayımlanan Çin’in 2021 yılın emlak piyasası özeti ve 2022 yılı tahminine göre, 2022 yılında Çin’de genel ticari konut satışları yıllık bazda düşüş gösterecek ve ortalama satış fiyatları ise %2-3,5 oranında artacak.

CRIC Başkan Yardımcısı Huang Yu, 2021-25 döneminde Çin’de ticari konut satış hacminin yaklaşık 6,6-6,8 milyar metrekare olacağını ve ortalama ticari konut hacminin yıllık 1,3-14 milyar metrekare olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Buna göre, 2022 yılında ticari konut satış alanının bir önceki yıla göre %6,8-8,3 düşüşle 1,6 milyar metrekareye düşeceği ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda kademeli olarak azalacağı bildirildi.

Hükümetin konut sektörüne yönelik mevcut politikası devam ederken, bu alan için kredi politikası bir miktar gevşeyebilir, bu da emlak piyasasına destek sağlayacak. Ayrıca Çin, konutlar için emlak vergisi uygulayabilir, bu da piyasa oyuncularının beklentileri üzerinde olumsuz etki yaratacak.

2021 yılında emlak piyasasındaki zayıf performans çelik talebini olumsuz etkilerken, 2022 yılının ilk çeyreğinde kredi politikasında beklenen gevşemenin çelik piyasasındaki beklentileri destekleyeceği tahmin ediliyor.