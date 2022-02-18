Çin’de ticari gayrimenkul satış hacmi bu yıl içerisinde %10-15 artacak

Cuma, 18 Şubat 2022 17:29:28 (GMT+3) | Şanghay

Küresel gayrimenkul hizmetleri ve yatırım şirketi CBRE Group Inc. tarafından yapılan açıklamada, Çin’deki iktisadi büyümenin bu yıl içerisinde kademeli olarak normal düzeye döneceği ve yapısal değişimin emlak sektörüne yeni bir soluk getireceği belirtildi.

Çin’de ticari gayrimenkul satış hacminin bu yıl içerisinde yıllık %10-15 artarak ilk defa 300 milyar RMB (47,4 milyar $) seviyesini geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl toplam ticari gayrimenkul satış hacmi yıllık %33 artışla 273 milyar RMB (43,1 milyar $) seviyesinde yer almıştı.