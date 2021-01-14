Çin’de temel nihai mamul stokları, inşaat demirinin etkisiyle Ocak başında %5,6 arttı

Perşembe, 14 Ocak 2021 12:26:23 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl Ocak başında (1-10 Ocak), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai ürünün toplam yerel stokları, Aralık sonunda kaydedilen seviyeye kıyasla 410.000 mt veya %5,6 artış göstererek 7,71 milyon mt oldu. Bu artış, inşaat demiri stoklarındaki yükselmeden kaynaklandı.

Özellikle, 10 Ocak tarihi itibarıyla, 31 Aralık’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac ve filmaşin stokları değişmeyerek sırasıyla 1,33 milyon mt ve 1,19 milyon mt olurken, soğuk sac stokları %5,4 artışla 980.000 mt, orta kalınlıkta levha stokları %1,1 artışla 940.000 mt ve inşaat demiri stokları %12 artışla 3,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Özellikle Çin’in kuzeyinde giderek kötüleşen Covid-19 salgını, ulaşım ve inşaat faaliyetlerini olumsuz etkileyerek çelik talebini düşürürken, daha sert hava koşulları ise çelik stoklarının artmasına neden oldu.