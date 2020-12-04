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Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Kasım sonunda %4,3 düştü

Cuma, 04 Aralık 2020 12:26:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yıl Kasım sonunda (21-30 Kasım), Çin'in 20 büyük eyaletinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Kasım ortasında (11-20 Kasım) kaydedilen seviyeye kıyasla 380.000 mt veya %4,3 düşüş göstererek 8,38 milyon mt oldu.

Özellikle, 30 Kasım tarihi itibarıyla, 20 Kasım’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %9,5 düşüşle 1,52 milyon mt, soğuk sac stokları %1 düşüşle 1 milyon mt, filmaşin stokları %2,3 düşüşle 1,25 milyon mt ve inşaat demiri stokları %4,9 düşüşle 3,66 milyon mt olurken, orta kalınlıkta levha stokları ise %1,1 artışla 940.000 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım sonunda çelik talebi, soğuk havalar nedeniyle Çin’in kuzeyinde talep zayıflamış olsa da iyi seviyede yer aldı. Aralık ayında çelik talebinin zayıf olarak, gelecekte stok seviyelerinin artmasına yol açması bekleniyor.

1$ = 6,5507 RMB


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