﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Kasım ortasında %12,8 düştü

Çarşamba, 25 Kasım 2020 17:06:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yıl 20 Kasım tarihi itibarıyla, Çin'in 20 büyük eyaletinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 10 Kasım’da kaydedilen seviyeye kıyasla 1,28 milyon mt veya %12,8 düşüş göstererek 8,75 milyon mt oldu.

Özellikle, 20 Kasım tarihi itibarıyla, 10 Kasım’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %4,5 düşüşle 1,68 milyon mt, soğuk sac stokları %12,9 düşüşle 1,01 milyon mt, orta kalınlıkta levha stokları %5,1 düşüşle 930.000 mt, filmaşin stokları %16,3 düşüşle 1,28 milyon mt ve inşaat demiri stokları %16,3 düşüşle 3,85 milyon mt oldu.

Kasım ortasında çelik talebi, iyi hava koşulları nedeniyle özellikle Çin’in doğusunda normal seviyelerde yer aldı. Ancak soğuk havalar Çin’i etkisi altına almaya başladığı için Kasım sonunda çelik talebi zayıfladı, bu da yakın gelecekte stokların artmasıyla sonuçlanabilir.


Etiketler: levha  filmaşin  Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  inşaat demiri  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  sıcak haddelenmiş  uzun ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Kas

Çin’in inşaat demiri ve filmaşin ihracatı Ekim’de düştü
24  Kas

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %4,3 arttı
18  Kas

Çin’in sıcak sac üretimi Ekim ayında hafifçe düştü fakat yıllık bazda daha hızlı yükseldi
05  Kas

Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Ekim sonunda %7,3 düştü
28  Eki

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe arttı