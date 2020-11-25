Çin’de temel nihai çelik mamullerinin stokları Kasım ortasında %12,8 düştü

Çarşamba, 25 Kasım 2020 17:06:29 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl 20 Kasım tarihi itibarıyla, Çin'in 20 büyük eyaletinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 10 Kasım’da kaydedilen seviyeye kıyasla 1,28 milyon mt veya %12,8 düşüş göstererek 8,75 milyon mt oldu.

Özellikle, 20 Kasım tarihi itibarıyla, 10 Kasım’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %4,5 düşüşle 1,68 milyon mt, soğuk sac stokları %12,9 düşüşle 1,01 milyon mt, orta kalınlıkta levha stokları %5,1 düşüşle 930.000 mt, filmaşin stokları %16,3 düşüşle 1,28 milyon mt ve inşaat demiri stokları %16,3 düşüşle 3,85 milyon mt oldu.

Kasım ortasında çelik talebi, iyi hava koşulları nedeniyle özellikle Çin’in doğusunda normal seviyelerde yer aldı. Ancak soğuk havalar Çin’i etkisi altına almaya başladığı için Kasım sonunda çelik talebi zayıfladı, bu da yakın gelecekte stokların artmasıyla sonuçlanabilir.