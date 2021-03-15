﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları uzun mamul talebinin zayıflaması sonucu Mart başında arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:05:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yıl Mart ayının sonunda (1-10 Mart), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Şubat ayının sonuna kıyasla 820.000 mt veya %4,8 artış göstererek 17,77 milyon mt oldu.

Bu kapsamda, 10 Mart tarihi itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac stokları 28 Şubat’a kıyasla %1 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çin’de yerel soğuk sac stokları %6,2 düşüşle 1,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Orta kalınlıkta levha stokları %0,8 artışla 1,25 milyon mt, filmaşin stokları %8,4 artışla 3,47 milyon mt ve inşaat demiri stokları %7 artışla 9,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.
 


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Mar

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ayının başında %2 düştü, stoklar neredeyse %9 arttı
11  Mar

Çin’in otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Şubat ayında düştü
09  Mar

2021-25 döneminde Yangtze River Delta’da demir yolu inşaatlarına 1 trilyon RMB yatırım yapılacak
08  Mar

Baogang 2021’de 15,33 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor
04  Mar

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Şubat sonunda %0,85 arttı