Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları uzun mamul talebinin zayıflaması sonucu Mart başında arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 12:05:50 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl Mart ayının sonunda (1-10 Mart), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Şubat ayının sonuna kıyasla 820.000 mt veya %4,8 artış göstererek 17,77 milyon mt oldu.

Bu kapsamda, 10 Mart tarihi itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac stokları 28 Şubat’a kıyasla %1 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çin’de yerel soğuk sac stokları %6,2 düşüşle 1,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Orta kalınlıkta levha stokları %0,8 artışla 1,25 milyon mt, filmaşin stokları %8,4 artışla 3,47 milyon mt ve inşaat demiri stokları %7 artışla 9,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

