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Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Şubat sonunda %14,6 arttı, en büyük artışı sıcak sac gösterdi

Perşembe, 04 Mart 2021 15:01:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yıl Şubat ayının sonunda (21-28 Şubat), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Şubat ayının ortasına (11-20 Şubat) kıyasla 2,16 milyon mt veya %14,6 artış göstererek 16,95 milyon mt oldu.

Özellikle, 28 Şubat tarihi itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac stokları 20 Şubat’a kıyasla %19,8 artışla 2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu oran başlıca çelik ürünler arasında kaydedilen en yüksek artış oldu. Çin’de yerel soğuk sac ve orta kalınlıkta levha stokları %1,6 artışla sırasıyla 1,25 milyon mt ve 1,30 milyon mt seviyesinde yer aldı. Filmaşin stokları %14,3 artışla 3,2 milyon mt ve inşaat demiri stokları %17,8 artışla 9,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


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