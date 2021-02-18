Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Şubat başında %16,5 arttı

Perşembe, 18 Şubat 2021 14:13:17 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl Şubat başında (1-10 Şubat), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Ocak sonunda kaydedilen seviyeye kıyasla 1,61 milyon mt veya %16,5 artış göstererek 11,34 milyon mt oldu.

Özellikle, 10 Şubat tarihi itibarıyla, 31 Ocak’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %9,9 artışla 1,55 milyon mt, soğuk sac stokları %2,9 artışla 1,05 milyon mt ve orta kalınlıkta levha stokları %9,9 artışla 1,11 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı zamanda, inşaat sahaları yeni yıl tatili öncesinde faaliyetlerini durdurduğu için uzun mamul stokları iki haneli oranda artış gösterdi. Filmaşin stokları %17,9 artışla 2,04 milyon mt ve inşaat demiri stokları %22,6 artışla 5,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.