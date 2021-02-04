Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Ocak sonunda %16,5 arttı

Perşembe, 04 Şubat 2021 12:19:13 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl Ocak sonunda (21-31 Ocak), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, Ocak ortasında kaydedilen seviyeye kıyasla 1,38 milyon mt veya %16,5 artış göstererek 9,73 milyon mt oldu.

Özellikle, 31 Ocak tarihi itibarıyla, 20 Ocak’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %1,4 artışla 1,41 milyon mt, soğuk sac stokları %1 artışla 1,02 milyon mt ve orta kalınlıkta levha stokları %6,3 artışla 1,01 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ancak, filmaşin stokları %26,3 düşüşle 1,73 milyon mt mt ve inşaat demiri stokları %25,6 düşüşle 4,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin Yeni Yılı tatilinin yaklaşması son kullanıcılardan gelen talebin zayıflamasıyla stokların artmasına neden oldu.