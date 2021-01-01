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< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Nisan ayının başında %6,1 düştü

üBu kapsamda, 10 Nisan tarihi itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac stokları 31 Mart’a kıyasla %6,4 düşüşle 1,61 milyon mt ...

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