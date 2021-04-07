Çin’de temel nihai çelik mamullerin stokları Mart ayının sonunda %6,2 düştü

Çarşamba, 07 Nisan 2021 15:26:37 (GMT+3) | Şanghay

Bu yıl 31 Mart itibarıyla, Çin’in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, 20 Mart’a kıyasla 1,07 milyon mt veya %6,2 düşüş göstererek 16,21 milyon mt oldu.

Bu kapsamda, 31 Mart tarihi itibarıyla, Çin’de yerel sıcak sac stokları 20 Mart’a kıyasla %7,5 düşüşle 1,72 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çin’de soğuk sac stokları %6,3 düşüşle 1,2 milyon mt, orta kalınlıkta levha stokları %8,7 düşüşle 1,05 milyon mt ve filmaşin stokları %5,7 düşüşle 3,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yerel inşaat demiri stokları ise %5,8 düşüşle 9,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.