Çin’de son kullanıcı sektörler hammadde fiyatlarındaki hızlı artıştan olumsuz etkilendi

Salı, 22 Haziran 2021 15:06:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Wang Jiangping, dün Pekin’de düzenlenen ve ülkenin bazı eyaletleri ile şehirlerinin bu yılın ilk yarısındaki endüstriyel ekonomik faaliyetlerini konu alan bir sempozyuma başkanlık etti.

Bakan Yardımcısı Wang, hammadde fiyatlarındaki hızlı artışın son kullanıcı sektörler ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu doğrultuda, çelik üreticileri ve hammadde tedarikçileri dahil olmak üzere tüm piyasa oyuncularının hammadde fiyatlarındaki hızlı artışa dikkat etmesini talep etti.