Çin’de sabit varlık yatırımlarındaki artış Ocak-Temmuz döneminde %12,6 yavaşladı

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 12:01:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %10,3 artışla 30,25 trilyon RMB (4,7 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Sabit varlık yatırımları, söz konusu dönemde, 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine kıyasla ise %8,7 artmış oldu. Ancak, söz konusu artışta, bu yılın ilk altı ayına kıyasla yıllık %12,6 yavaşlama gözlendi.

Bu yılın ilk yedi ayında, ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları yıllık %4,6 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk altı ayında kaydedilen artışa kıyasla 3,2 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %8,9 ve %17,3 arttı. Bu artış, bu yılın ilk altı ayına kıyasla madencilik sektöründe 2,6 puan ve imalat sektöründe 1,9 puan daha yavaş oldu.

1$ = 6,4717 RMB