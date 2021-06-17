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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %15,4 arttı

Perşembe, 17 Haziran 2021 14:53:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %15,4 artışla 19,39 trilyon RMB (3,02 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Sabit varlık yatırımları söz konusu dönemde, 2019 yılının Ocak-Mayıs dönemine kıyasla ise %8,5 artmış oldu.

Bu yılın ilk beş ayında ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %11,8 arttı. Bu artış, bu yılın ilk dört ayındaki artışa kıyasla 6,6 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %13,9 ve %20,4 arttı. Bu artış, bu yılın ilk dört ayına kıyasla madencilik sektöründe 0,9 puan daha hızlı ve imalat sektöründe 3,4 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: yatırım  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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