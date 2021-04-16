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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde %25,6 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:32:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %25,6 artışla 9,60 trilyon RMB (1,47 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları, 2019 yılının Ocak-Mart dönemine kıyasla ise %6 artmış oldu. Ocak-Şubat döneminde sabit varlık yatırımları %35 artmıştı, bu yüzden Mart ayında yatırımlardaki artış yavaşlamış oldu.

Ocak-Mart döneminde ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %29,7 artarak, 2020 yılının aynı dönemine hızına kıyasla 6,9 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %20,8 ve %29,8 yükseldi. Bu artış 2020 yılının aynı dönemindeki yatırımlara kıyasla sırasıyla madencilik sektöründe %5 daha hızlı ve imalat sektöründe %7,5 daha yavaştı.

 


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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