Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde %25,6 arttı

Cuma, 16 Nisan 2021 14:32:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %25,6 artışla 9,60 trilyon RMB (1,47 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları, 2019 yılının Ocak-Mart dönemine kıyasla ise %6 artmış oldu. Ocak-Şubat döneminde sabit varlık yatırımları %35 artmıştı, bu yüzden Mart ayında yatırımlardaki artış yavaşlamış oldu.

Ocak-Mart döneminde ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %29,7 artarak, 2020 yılının aynı dönemine hızına kıyasla 6,9 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %20,8 ve %29,8 yükseldi. Bu artış 2020 yılının aynı dönemindeki yatırımlara kıyasla sırasıyla madencilik sektöründe %5 daha hızlı ve imalat sektöründe %7,5 daha yavaştı.