Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %5,2 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 11:25:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç), bu yılın Ocak-Kasım döneminde, yıllık %5,2 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %7,9 artışla 49,40 trilyon RMB (7,76 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu yıllık artış, bu yılın ilk on ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,9 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk on bir ayında, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %0,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk on ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörleri yatırımları sırasıyla yıllık %7,3 ve %13,7 arttı. Söz konusu artışlar, bu yılın ilk on ayına kıyasla madencilik sektöründe 2,3 puan daha hızlı ve imalat sektöründe 0,5 puan daha yavaş oldu.