Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %2,6 arttı

Çarşamba, 16 Aralık 2020 17:15:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %2,6 artışla 49,96 trilyon RMB (7,6 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları, Ocak-Ekim dönemindeki artış hızına kıyasla 0,8 puan daha yüksek oldu.

Ocak-Kasım döneminde ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %1 artarak, yılın Ocak-Ekim dönemindeki artış hızına kıyasla 0,3 puan daha yüksek oldu ve bu da altyapıya yapılan yatırımın artan inşaat faaliyetleri sayesinde söz konusu dönemde iyileşme göstermeye devam ederek çelik talebini artırdığını ve Kasım ayındaki çelik fiyatlarını desteklediğini gösterdi.

Ocak-Kasım döneminde Çin'in madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %9,2 ve %3,5 düşüş gösterdi. Bu düşüşler, yılın ilk on ayında kaydedilen düşüş oranlarına kıyasla sırasıyla 0,8 puan daha yüksek ve 1,8 puan daha yavaş oldu.