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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Haziran döneminde %12,6 arttı

Cuma, 16 Temmuz 2021 12:17:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %12,6 artışla 26 trilyon RMB (3,96 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Sabit varlık yatırımları söz konusu dönemde, 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine kıyasla ise %9,1 artmış oldu.

Bu yılın ilk altı ayında, ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları yıllık %7,8 artış gösterdi. Bu artış, bu yılın ilk beş ayında kaydedilen artışa kıyasla 4 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %11,5 ve %19,2 arttı. Bu artış, bu yılın ilk beş ayına kıyasla madencilik sektöründe 2,4 puan ve imalat sektöründe 1,2 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  yatırım  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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