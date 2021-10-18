Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Eylül döneminde %7,3 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 11:34:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %7,3 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 artışla 39,79 trilyon RMB (6,19 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, bu yılın ilk sekiz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,6 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %1,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk sekiz ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,4 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, madencilik ve imalat sektörleri yatırımları sırasıyla yıllık %6,2 ve %14,8 arttı. Söz konusu artışlar, bu yılın ilk sekiz ayına kıyasla madencilik sektöründe 0,5 puan ve imalat sektöründe 0,7 puan daha yavaş oldu.